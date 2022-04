Os bastidores de um debate: as redes sociais em directo

Os debates não decidem eleições, mas com candidatos como Macron e Le Pen, com elevados índices de indecisão e de rejeição, podem ser “a gota de água”.

Como em todas as democracias mediáticas, o último debate presidencial é um evento político-mediático de elevada importância. O desta noite, entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, não foge à regra. Num momento crítico em que a crise de representação ameaça a coesão social do país e em que os eleitores são chamados a escolher entre duas personalidades que muitos rejeitam com igual veemência, a França encontra-se numa encruzilhada.

Para ambos os candidatos, o debate é uma oportunidade única de mobilização dos apoiantes e de conquista de indecisos. Visto que ambos pretendem o mesmo, o risco de uma assimetria em direto aumenta a importância do momento, mas também a conflitualidade, a dramaticidade e a tensão. Por isso, estes encontros críticos são preparados e ensaiados ao ínfimo pormenor e de acordo com um guião previamente definido. Como não se consegue controlar tudo, os imprevistos são potenciais geradores de gaffes. Uma frase ao lado, uma ideia mal explicada, uma tirada pouco controlada podem tornar-se o centro das atenções de jornalistas, comentadores e trends nas redes sociais. Qualquer deslize pode acarretar uma dinâmica perdedora difícil de inverter até ao acto eleitoral. Os debates não decidem resultados, mas, em eleições com elevados índices de indecisão e de rejeição, podem ser “a gota de água”.

Antecipa-se que este evento seja visto por milhões de telespetadores; tendo em conta as tendências de consumo actuais, muitos deles irão acompanhar o visionamento com as redes sociais, para manter conversas sobre o que estão a ver no ecrã da TV. Mesmo os usuários que se desligaram da política têm a certeza de que, se algo de verdadeiramente relevante ou interessante acontecer, as redes os vão avisar. Por outro lado, no espaço digital pretende-se moldar o fluxo do discurso sobre o confronto, porque as candidaturas sabem que os jornalistas estão interessados nas tendências das conversas online para avaliarem o desempenho dos candidatos e proclamarem o vencedor, interpretando o sentimento do público nas redes. Os usuários também procuram definir uma posição e opinião em função do que encontram nas plataformas.

Por tudo isto, não é só o evento principal que é preparado e ensaiado ao ínfimo detalhe. Muito do que circula online e parece espontâneo tem também enorme relevância, sendo gizado em articulação com o guião que os candidatos levaram para estúdio. As mensagens para pôr a circular estão escritas antes de o debate começar; os momentos de envio, previamente definidos. Fotografias, vídeos e peças jornalísticas antigas também são preparados de antemão, tal como uma coleção de frases de cada debatente, para o caso de ser necessário reforçar ou refutar algo.

As mensagens para pôr a circular estão escritas antes de o debate começar; os momentos de envio, previamente definidos. Fotografias, vídeos e peças jornalísticas antigas também são preparados de antemão

Este outro lado da campanha, altamente profissional, é testado dias antes para se ter a certeza de que nada falha em directo, sendo desenvolvido em parceria com algumas das grandes plataformas digitais, como a Google, o Facebook, ou o Twitter. Estas empresas dão uma preciosa ajuda na aferição de como o debate está a ser recebido no espaço digital e que dinâmicas de conversação está a gerar através da análise imediata de metadados.

Ambas as equipas trabalham as plataformas para criar um “clima de opinião” favorável ao seu candidato – o que inclui uma recepção negativa ao oponente. Estes actores precisam de seguir o guião previamente definido, mas também de estar em sintonia com o momento, o que envolve um trabalho de concentração e de articulação entre múltiplas plataformas: têm de prestar atenção em tempo real aos milhares que assistem e comentam a transmissão, enquanto procuram envolver os seus apoiantes, acalmá-los ou incitá-los com uma resposta pronta.

Relativamente a certos perfis, sabem que não podem fazer afirmações directamente políticas. A abordagem será então distinta: são desenvolvidos conteúdos criativos de modo rápido (geralmente sob a forma de memes), em resposta a algo que chamou a atenção dos usuários. É verdade que muito do que circula online é genuíno e ultrapassa o controlo das candidaturas. Mas, mesmo neste caso, o amparo dos backoffices também pode ser útil, tentando que tais mensagens sejam enquadradas na narrativa que lhes é mais favorável.

Diz-se que numa guerra a primeira vítima é sempre a verdade; numa campanha eleitoral, talvez seja a espontaneidade.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico