Resistência ucraniana em Mariupol ignora o ultimato russo para se render

Segundo prazo dado pelas forças russas passou sem resposta dos soldados acantonados no complexo siderúrgico Azovstal. Subsecretária de Estado norte-americana refere que membros da NATO poderão envolver-se na retirada de civis e soldados feridos de Mariupol.

O novo ultimato russo veio e expirou e as tropas ucranianas no complexo siderúrgico Azovstal em Mariupol não se renderam, mesmo tendo em conta que a sua capacidade de resistência é a cada dia que passa cada vez menor, como afirmou o major Serhii Volina, num vídeo publicado no Facebook.