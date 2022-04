Macron disse qualquer coisa sobre ambiente

Emmanuel Macron quis dizer qualquer coisa de esquerda, porque não será reeleito sem o eleitorado de Jean-Luc Mélenchon. O Presidente francês foi a Marselha, onde Mélenchon foi o candidato mais votado na primeira volta, anunciar o seu plano de “sobriedade ecológica”. Inspirou-se no conceito de “planeamento ecológico” do candidato de esquerda e prometeu um ministério para o planeamento energético e outro para o ambiental, com o objectivo grandioso de fazer com que a França seja o primeiro dos grandes países a deixar de consumir gás, petróleo e carvão.