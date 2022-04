Maria Sharapova celebra os 35 anos com a revelação de que está grávida

Maria Sharapova usou as redes sociais para celebrar o seu 35.º aniversário, na terça-feira, de uma forma especial: publicou uma fotografia sua em que se vê a barriga proeminente, escrevendo: “Comer bolo de aniversário para dois sempre foi a minha especialidade”.

A ex-tenista, vencedora de cinco grand slams​, anunciou o fim da carreira desportiva em Fevereiro de 2020, numa altura em que já namorava com o empresário britânico Alex Gilkes. Na época, numa carta publicada nas revistas Vanity Fair e Vogue, Sharapova afirmou-se “pronta para escalar outra montanha, para competir noutro terreno”. Meses depois, o casal anunciou o noivado.

Sharapova, para além de conquistar os campos, tornou-se a primeira tenista a triunfar como modelo. Entre outras colaborações, a russa tem sido a imagem de marcas como a Ralph Lauren e a Swarovski.

Apesar de residir fora do país natal e de ter propriedades noutros pontos do globo, caso dos Estados Unidos, Sharapova nunca pediu a alteração da cidadania por considerar que, dessa forma, está a defender os valores e a cultura russos. No entanto, a ex-tenista usou as redes sociais para se manifestar contra a invasão da Ucrânia. “A cada dia que passa, fico cada vez mais desolada e profundamente triste com as imagens e histórias de famílias e crianças afectadas por esta crise crescente na Ucrânia”, escreveu, acrescentando que tinha doado “para o fundo de auxílio à crise da Save the Children, uma organização que trabalha incansavelmente para fornecer alimentos, água e kits de ajuda para apoiar os necessitados”.

Sharapova falou apenas três semanas depois do início da guerra e não foi a primeira tenista russa a atacar a decisão de Vladimir Putin. Ainda em Fevereiro, o número seis do mundo em ténis masculino Andrey Rublev escreveu “no war please” na câmara após uma vitória no Dubai. Também o número um, Daniil Medvedev, fez um apelo “pela paz no mundo, pela paz entre países” e Anastasia Pavlyuchenkova, a melhor jogadora feminina da Rússia da actualidade, considerou que “ambições pessoais ou motivações políticas não podem justificar a violência”. “Isto tira-nos o futuro não só a nós, mas também aos nossos filhos”, observou.