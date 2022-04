Política orçamental portuguesa desde 2019 foi a menos expansionista da zona euro

Depois de ter sofrido com os efeitos económicos drásticos da pandemia e agora ainda a enfrentar o impacto negativo da guerra na Ucrânia, Portugal é o país da zona euro que, de acordo com as contas do FMI, vai concluir o ano de 2022 com um saldo orçamental estrutural mais próximo daquele que registava em 2019. Um indicador que revela que, em época de crises, o país tem optado por usar com muita prudência a política orçamental para ajudar a combater a pandemia.