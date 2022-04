Sérgio Conceição e o castigo de Pepe: “Não vale tudo para se ganhar”

Treinador do FC Porto considera “revoltante” a decisão do Conselho de Disciplina da FPF, na véspera da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

O treinador do FC Porto considerou nesta quarta-feira “revoltante” o castigo de 23 dias aplicado a Pepe pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência dos incidentes no jogo com o Sporting, no Estádio do Dragão, da I Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, com os “leões”, Sérgio Conceição pede, ainda assim, uma resposta positiva da equipa perante a adversidade de ficar privada do capitão.

“É o timing que vocês sabem. Depois de tudo aquilo que se passou, o Pepe é o único de fora. É revoltante, mas isto é o futebol que temos. Vou repetir algo que disse há tempos: acho que não vale tudo para se ganhar”, começou por dizer o treinador dos “dragões”, que pediu a união do grupo: “Temos de ter o discernimento e capacidade de juntos sermos ainda mais fortes.”

O treinador da formação “azul e branca” garantiu que está “preocupado” em arranjar uma solução para substituir Pepe, sem pensar no estado de espírito da equipa adversária.

“Não estou minimamente preocupado com o estado de espírito do adversário. Estou preocupado em preparar bem o jogo. O Pepe ia jogar e temos que preparar uma solução. Temos centrais que dão garantias, mas o Pepe é um dos capitães da nossa selecção e que foi decisivo para a nossa ida ao Mundial. Agora somos privados do nosso capitão num momento decisivo. O estado de espírito do rival não tem nada a ver com isso e o Rúben [Amorim] não tem culpa de ter um plantel na máxima força”, garantiu.

O FC Porto recebe o Sporting, às 20h15, no Estádio do Dragão, numa partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, que será arbitrada por Nuno Almeida, da associação do Algarve.