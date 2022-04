Minuto 7 em honra de Ronaldo, “o momento do jogo” no Liverpool-United

O momento difícil que atravessa Cristiano Ronaldo mereceu na terça-feira à noite uma manifestação maciça de solidariedade em Anfield Road. No jogo da Premier League entre Liverpool e Manchester United, que os anfitriões venceram por 4-0, o minuto 7 foi dedicado ao avançado português.

Horas antes do apito inicial, o Manchester United tinha anunciado que Ronaldo iria falhar a partida. O motivo? O drama familiar que o jogador está a viver, depois da morte de um dos gémeos durante o trabalho de parto da namorada. Cristiano tinha dado publicamente conta do momento difícil que está a viver e a decisão mais lógica foi não disputar o encontro em Liverpool.

Em Anfield, foi organizado um pequeno gesto em honra do futebolista português, que consistiu num aplauso colectivo durante o sétimo minuto do encontro, sendo que o timing foi escolhido em alusão ao número que Cristiano Ronaldo enverga na camisola.

A adesão foi retumbante, com os adeptos das duas equipas unidos, e o momento marcante. De tal forma que, no final do jogo, o próprio treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, o destacou no comentário à partida: “Para mim, o momento do jogo aconteceu ao minuto 7. Todo o estádio mostrou classe pura”.