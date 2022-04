Fábio Carvalho, uma estrela em Craven Cottage a caminho de Liverpool

É internacional pela selecção portuguesa de Sub21, já representou as selecções jovens de Inglaterra, mas é com a equipa A Portugal que sonha. Aos 19 anos, Fábio Carvalho assume-se como uma das grandes promessas do futebol e, depois de ter ajudado o Fulham a regressar à Premier League, prepara-se para dar o salto para o Liverpool, que já lhe piscou o olho no mercado de Janeiro.