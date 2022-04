Cristéle Alves Meira leva Alma Viva à Semana da Crítica de Cannes

Alma Viva, a primeira longa-metragem de Cristéle Alves Meira, que foi rodada em Trás-os-Montes no Verão passado, vai ter a sua estreia mundial na Semana da Crítica do Festival de Cannes (de 17 a 28 de Maio). É uma secção alternativa, embora competitiva, à selecção oficial que atribui a Palma de Ouro. Alma Viva, fotografado por Rui Poças, é produção da Midas Filmes, em co-produção com a francesa Fluxus Films e a belga Entre Chien et Loup.