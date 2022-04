Sandra Laugier: “A cultura popular é essencial para a democracia”

O que é hoje a cultura popular? De que modo se relaciona com a democracia? O que nos dizem o cinema e séries de televisão sobre a relação entre a cultura popular e a democracia? Postas assim, estas questões parecem inesperadas se não mesmo inusitadas. Afinal, a cultura popular é um termo lato, movediço e a sua relação com a democracia é dada a ambivalências, em particular se consideramos as suas obras produtos formatados de uma indústria. Mas são precisamente estas perguntas que a filósofa e investigadora francesa Sandra Laugier (Paris, 1961) formula e pretende discutir na conferência que realiza quinta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito do programa Políticas da Estética: O Futuro do Sensível organizada por Jacinto Lageira.