Três mortos e 28 feridos graves na Operação “Páscoa 2022” da GNR

Na operação “Páscoa 2022”, que decorreu entre quinta e segunda-feira (dias 14 e 18), foram fiscalizados 25.614 condutores: 370 conduziam com excesso de álcool e, destes, 212 foram detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Três pessoas morreram e 28 ficaram gravemente feridas nos 850 acidentes registados durante a Operação “Páscoa 2022” da GNR, que deteve mais de 200 condutores por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue considerada crime.

Em comunicado, a GNR informa que na Operação “Páscoa 2022”, que decorreu entre quinta e segunda-feira (dias 14 e 18), fiscalizou 25.614 condutores: 370 conduziam com excesso de álcool e, destes, 212 foram detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram igualmente detidos outras 109 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Nas acções desencadeadas pelos militares da GNR foram registadas 5969 contra-ordenações, 3342 das quais por excesso de velocidade, 445 por falta de inspecção periódica obrigatória e 149 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.

A GNR dá ainda conta de 131 contra-ordenações por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 279 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ ou cadeirinhas para crianças e 192 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Neste período, a GNR registou 850 acidentes rodoviários, de onde resultaram três vítimas mortais e 28 feridos graves.

Relativamente aos acidentes que envolveram vítimas mortais registadas pela GNR, ocorreram nos concelhos de Braga (despiste de velocípede), Vila Real (despiste de motociclo) e Monforte (despiste de ligeiro de passageiros).