Covid-19. Surto com 42 casos positivos detectado em lar da Misericórdia de Alijó

A Santa Casa da Misericórdia de Alijó avançou esta terça-feira que há 42 casos de infecção por covid-19 no lar de idosos. Em comunicado, o vice-provedor, Joaquim Barros, referiu que “é com sentido de responsabilidade e dever de transparência pelo trabalho desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia de Alijó” que informa que, neste momento, há um surto de covid-19 na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com 41 utentes positivos, dos 59 residentes, e uma funcionária.

Segundo a informação disponibilizada, os casos “positivos apresentam sintomas ligeiros e alguns encontram-se mesmo assintomáticos”. “Garantimos que foram feitas todas as diligências necessárias e que todos os procedimentos estão assegurados para a manutenção dos cuidados aos utentes”, salientou a Santa Casa de Alijó, no distrito de Vila Real.

No Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) estão internadas 46 pessoas infectadas com covid-19, todas em enfermaria.

Portugal registou, na semana de 5 a 11 de Abril, 59.434 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, 145 mortes associadas à covid-19 e um aumento de doentes internados, indicou na sexta-feira a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, o número de casos confirmados de infecção desceu em 2528 casos em relação à semana anterior, registando-se também uma redução de sete mortes na comparação entre os dois períodos.