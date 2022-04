Covid-19: no público, utentes queixaram-se mais do acesso, no privado, da cobrança de equipamentos

No ano passado, a Entidade Reguladora da Saúde recebeu 99.264 processos de reclamações, elogios e sugestões. Destes, cerca de 14% estavam directamente relacionados com a pandemia.

No ano passado, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recebeu 99.264 processos REC (reclamações, elogios e sugestões), mais do 2,9% do que em 2020. Destes, cerca de 14% estavam directamente relacionados com a pandemia. Problemas relacionados com o plano de vacinação, demora no atendimento, cobrança de material de protecção individual são alguns dos exemplos.