PSD quer que Governo apresente um novo Programa de Estabilidade, sem “tiques de maioria absoluta”

“É um simples papel.” A frase, dita duas vezes pelo coordenador dos sociais-democratas na Comissão de Orçamento e Finanças, é praticamente uma rejeição do Programa de Estabilidade que ainda chegou ao Parlamento pela mão do anterior ministro das Finanças, mas o PSD lembra que o programa em si não é votado e, por isso, pede apenas ao Governo que retire o actual documento e apresente um novo, “com medidas concretas, a sua quantificação e projecção no tempo”.

A discussão do Programa de Estabilidade 2022-26 está marcada para esta quarta-feira à tarde e contará com a apresentação de vários projectos de resolução de diversos partidos que vão desde a rejeição do programa, apresentada pelo Chega, ao programa alternativo do PCP, mas também resoluções do Bloco, PSD, Chega, Livre e IL.

“O programa de Estabilidade foi apresentado pelo anterior Governo e pela anterior equipa das Finanças. Quer o Conselho de Finanças Públicas (CFP) quer a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) são muito claros: é um simples papel. O mínimo de respeito institucional que o Parlamento deveria merecer por parte de um Governo era que cumprisse a lei e para ser um programa de estabilidade tinha que ter medidas concretas, a sua quantificação e projecção no tempo. Nada disso existe”, lamentou o deputado Duarte Pacheco em conferência de imprensa.

O CFP e a UTAO recusaram emitir pareceres sobre o documento alegando que não incluía o cenário de políticas invariantes, e a identificação das medidas de política económica e de política orçamental do Estado, acompanhadas da menção dos seus efeitos financeiros, e do calendário de execução e justificação, como exige a lei.

“O PSD é um partido responsável e o que exige é que o Governo, no tempo útil que tem, apresente um verdadeiro programa, que quantifique medidas, as calendarize para promover o crescimento económico”, acrescentou, revelando que o partido está disponível para arranjar espaço no calendário orçamental para discutir o programa em simultâneo.

E desafiou: “O Governo está em plenitude de funções; não se refugie nos prazos.” Duarte Pacheco lembrou que noutras ocasiões os prazos foram ultrapassados em situações excepcionais e que a UE compreenderá que o Governo tomou posse há poucos dias e que terá dificuldade em apresentar e discutir o documento no prazo de 30 de Abril.

Paula Cardoso, vice-presidente da bancada do PSD, admitiu que esta atitude do Governo de querer discutir o programa mesmo depois das duas entidades independentes se terem recusado a fazer os pareceres sobre o documento “pode ser já um dos primeiros tiques de maioria” e estes “são perigosos para quem tem que fazer um escrutínio sério”. “Esperemos que seja apenas porque o tempo foi escasso para fazerem um novo programa e não pela sobranceria de quem se acha já com uma maioria e não se deu ao trabalho de o fazer.”

Questionado sobre a razão para o PSD não propor a rejeição directa do programa, Duarte Pacheco argumentou que o programa “não é aprovado nem rejeitado”, mas apenas “discutido e apreciado politicamente”. Mas recusou dizer como a bancada votará as restantes resoluções, nomeadamente a rejeição proposta pelo Chega. E deixou um apelo. “Na abertura, o Governo pode informar-nos se resolveu ter em conta o que as entidades independentes disseram ou se fez ouvidos de mercador do que referiram o CFP e a UTAO.”

O deputado socialista Miguel Costa Matos fez questão de vir criticar a “chocante e inqualificável tentativa do PSD de desvalorizar o debate” do programa, acusando os sociais-democratas de quererem “fugir ao debate por não terem uma alternativa para apresentar ao país” como a de crescimento que o Executivo do PS tem feito. Mas não conseguiu responder se a bancada socialista se sente confortável por ir debater um programa que não cumpre a lei de enquadramento orçamental e não ter os pareceres das entidades independentes, preferindo focar-se na justificação de que o Governo procurou “entregar no prazo” o programa e o orçamento “o mais rápido possível”.