Em dia de aniversário, Carlos César diz que PS é “corajoso” e se “libertou do conservadorismo”

O PS celebra o seu 49.º aniversário esta terça-feira, mas a sessão comemorativa, que decorrerá na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, acontece na quarta-feira. Para já só está confirmada a intervenção do secretário-geral do PS, António Costa.

Em contagem decrescente para celebrar meio século de vida, o PS assinala o seu 49.º aniversário esta terça-feira apresentando-se como a “esquerda corajosa (...), que se libertou do conservadorismo e que se exercita no reformismo progressista”. A descrição é feita pelo presidente do PS, Carlos César, numa mensagem que será transmitida esta quarta-feira e chega depois de o antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva ter afirmado num artigo de opinião partilhado no PÚBLICO que o primeiro-ministro (e líder dos socialistas) António Costa tinha um grau de “coragem política muito baixo” e de ter acusado o Governo do PS de falta de “ímpeto reformista”.

Numa afirmação que pode ser entendida como resposta - embora não se dirija ou faça qualquer referência a nenhuma figura política ou partido - Carlos César sublinha que o partido liderado por António Costa não só tem “coragem” como também está agora livre do “conservadorismo” e pronta para um “reformismo progressista”. Por outras palavras, uma esquerda sem as amarras de outras esquerdas que nesta legislatura de maioria absoluta perdem influência nas decisões políticas.

Para assinalar a transversalidade do partido nas várias gerações - que tem vindo a perder força nas urnas entre os eleitores mais jovens - Carlos César recupera a mesma expressão com que em Agosto abriu o 2​3.º Congresso do partido para reiterar que o PS "não é um partido de ocasião”.

Segundo o socialista, o PS está focado no equilíbrio entre “a liberdade económica e a igualdade de oportunidades, evitando que uma prejudique a outra”. Por outras palavras, o PS representa uma “esquerda defensora do Estado que é necessário” e que “contraria as narrativas da inevitabilidade das desigualdades e do conformismo com a pobreza”, diz.

Carlos César fala também da ligação de Portugal à União Europeia e do seu “reformismo progressista” empenhado num “um espaço institucional europeu, activo, solidário e democrático”. Na sua mensagem, o presidente do PS não deixou de abordar as dificuldades provocadas pela pandemia e pela “guerra na Europa movida pela Rússia”, pedindo respostas “no curto prazo, adequando ou revendo políticas e meios, sem prejuízo dos objectivos mais continuados”.

A sessão, inicialmente prevista para terça-feira vai realizar-se na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, e contará com a presença do secretário-geral, António Costa. A comemoração foi adiada em virtude das cerimónias fúnebres da actriz Eunice Muñoz, que decorrem na segunda e na terça-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa.