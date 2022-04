Os Ritmos da Cidade: João Seixas à conversa com António Jorge Gonçalves sobre Alfama

Antecâmara é o novo podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

Neste 21.º episódio voltamos a receber Os Ritmos da Cidade, um programa da Rádio Antecâmara que questiona: que ritmos, que músicas, que compassos e descompassos existem e estruturam um território?

Foto

Este programa, conduzido pelo geógrafo e economista João Seixas, propõe uma visão rítmica da cidade e dos seus variados lugares. Pulsares paisagísticos e relacionais, cartografias espaciotemporais, composições crono-urbanísticas. Exploram-se ideias tomando como foco, em cada episódio, um bairro, um território, um lugar da grande cidade. E as reflexões, pensamentos e gostos de uma pessoa que lhe seja íntima. Conversando, nos próprios lugares, com pessoas que lá habitam.

Neste episódio O Tarab de Alfama, o convidado António Jorge Gonçalves, ilustrador e performer visual, fala sobre Alfama, uma zona estratificada da cidade de Lisboa, um conjunto de sedimentos onde se sente os vários tempos que se vão acumulando, como caracteriza o bairro que conhece desde jovem.

O anfitrião João Seixas e o convidado António Jorge consideram Alfama a génese de Lisboa, onde o rio encontra a cidade. Expõem as suas mudanças, transformações, a gentrificação do bairro de Alfama e a vontade de a habitar.

João Seixas, geógrafo e economista, é professor e investigador na FCSH da Universidade Nova de Lisboa, nas áreas das cidades e metrópoles, e consultor da Câmara Municipal de Lisboa e da Direcção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

