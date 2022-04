PSD: um partido sem destino, sem doutrina e sem dimensão

Chama-se João Domingos da Silva Pinto, foi um dos grandes capitães do FC Porto, e é um dos poucos jogadores que asseguraram um lugar simultaneamente na história do futebol português e na história da língua portuguesa. Algures nos anos 80 (se alguém souber exactamente quando e onde, diga-me, por favor), João Pinto cunhou uma das mais brilhantes e repetidas expressões da língua de Camões: “Prognósticos só no fim do jogo.”