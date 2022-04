Descentralização versus centralismo: do portocentrismo ao isolacionismo

A descentralização, que tem na sua base o princípio da subsidiariedade, consagrado no Tratado de Maastricht e de que Jacques Delors disse, com ironia, ser “infelizmente um princípio que se aplica aos outros, não a nós próprios”, é uma opção estratégica de filosofia política e de políticas públicas que poucos ousam contestar, em teoria. A subsidiariedade garante ética e regulação à concorrência entre diferentes órgãos de poder que a descentralização implica. Acresce que está na moda, e até os centralistas a dizem defender, numa perspetiva meramente administrativa, como o faz, por exemplo, Cavaco Silva no artigo publicado no PÚBLICO de 11 de abril, em que a considera uma das condições de desenvolvimento.

O problema não é a descentralização em teoria. As dificuldades surgem na sua aplicação em concreto. Aqui encontramos três níveis de problemas. O primeiro diz respeito aos que na administração central e desconcentrada do Estado tudo fazem para criar dificuldades e entropias. Não querem por nada perder o poder burocrático-administrativo que detêm. É amiúde notória a sua má vontade.

O segundo problema é fiduciário. O Estado central cede a descentralizar competências, mas complica e age de má-fé quando não garante os reais custos das mesmas. Existem estudos suficientes que mostram este facto. Não, não podemos inibir a responsabilidade política do Governo, mas também não podemos ignorar ou desculpar os poderes intermédios bem conhecidos, nomeadamente nas áreas em que o presente processo de centralização enfoca.

O terceiro problema resulta da forma de atuar das autarquias e dos autarcas. A maioria de nós age a pensar exclusivamente, de forma mais ou menos egoísta, nos interesses particulares da sua câmara municipal. O presidente da Câmara Municipal do Porto é um bom exemplo deste comportamento. Louva o Governo no caso da STCP, que obviamente discrimina positivamente a Câmara do Porto. Para contestar isoladamente e sem qualquer diálogo com os outros municípios, a descentralização como um todo.

Há um comportamento de portocentrismo e isolacionismo por parte de Rui Moreira que não poderei calar. Terá razão quanto a algum conteúdo. Perde toda a razão na forma que utiliza. Tem um comportamento de quem se julga acima da Área Metropolitana do Porto (AMP). Agora despreza a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). O Porto – e todos nós que vivemos na área metropolitana gostamos particularmente da cidade - é generosidade e não egoísmo. É partilha e solidariedade de uma urbe aberta e com muitos mundos. As opções de portocentrismo e do “orgulhosamente só” são meras e efémeras opções de jogo político individual. O Porto é muito maior que isto.

A ANMP é, e deve ser cada vez mais, a plataforma dos autarcas para em conjunto exigirem, perante o governo e perante a opinião pública, o reconhecimento do seu papel. Com a nova presidente, Luísa Salgueiro, e os novos dirigentes, acredito que a ANMP ousará renovar-se, tendo agora todas as condições para o fazer. Os municípios devem participar nessa renovação. Os tempos mudaram muito e a Instituição terá que os acompanhar. É urgente a mudança. O mesmo penso da AMP que precisa de refletir sobre o seu papel e existência, sem tabus e com a coragem e a competência que todos reconhecem aos seus responsáveis. Infelizmente para estes desafios, o edil portuense coloca-se cómoda e mediaticamente de fora. Eu, porque o momento é difícil, coloco-me convictamente dentro.

