Número de entradas ilegais na União Europeia sobe 57% no primeiro trimestre

O número de entradas ilegais detectadas nas fronteiras externas da União Europeia (UE) aumentou 57% no primeiro trimestre do ano, face ao mesmo período de 2021, segundo dados divulgados esta terça-feira pela agência Frontex. Entre Janeiro e Março, mais de 40.300 pessoas tentaram entrar ilegalmente na UE, uma subida de 57% face ao primeiro trimestre de 2021.

Em Março, os dados preliminares da agência de fronteiras da UE apontam para um aumento de 29% (quase 11.700 pessoas) na comparação com o mês homólogo de 2021.

A fronteira dos Balcãs Ocidentais — que representa quase metade das entradas ilegais detectadas — teve um aumento de 115%, para mais de 18.300 pessoas, no primeiro trimestre, na maioria sírios e afegãos.

Em Março, as tentativas de entrar irregularmente no bloco europeu triplicaram para as 6650. Na fronteira Terrestre oriental, o número de atravessamentos ilegais disparou 714% no primeiro trimestre, face ao homólogo, devido a mais de 950 ucranianos que tentaram entrar na UE evitando os canais regulares. Só no mês de Março foram detectadas 600 pessoas.

Na fronteira do Mediterrâneo Ocidental, as detecções subiram 132%, com um forte aumento em Chipre, onde houve mais de 5100 tentativas, de um total de 7005, no primeiro trimestre. Em Março foram detectados quase 3250 migrantes ilegais nesta fronteira mediterrânea, sendo as principais nacionalidades a nigeriana e a congolesa.

