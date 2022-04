“CatalanGate”: Espanha nega espionagem ilegal de líderes independentistas catalãos

Presidente da Generalitat da Catalunha, Pere Aragonès, pede que a investigação ao uso do programa de espionagem Pegasus seja feita sem a participação de membros do executivo de Pedro Sánchez.

O Governo espanhol negou, esta terça-feira, ter espiado ilegalmente os líderes independentistas catalãos através do programa israelita de espionagem Pegasus. Não respondeu, no entanto, se realizou alguma vigilância electrónica aprovada pelo tribunal depois de um grupo de direitos humanos ter descoberto que dezenas de telemóveis de pessoas ligadas ao movimento separatista catalão foram alvos do programa.