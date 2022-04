Quake chega quarta-feira a Lisboa e promete “abanar” a cidade

É o mais recente projecto a ganhar vida na capital que promete remeter os visitantes para um dos mais marcantes episódios da história de Lisboa. Localizado junto à Avenida da Índia, na zona histórica de Belém, Quake - Centro do Terramoto de Lisboa abre nesta quarta-feira com a promessa de criar uma “experiência temática que permite ver e sentir o Grande Terramoto de Lisboa” e ainda conhecer a cidade “que se perdeu”, naquela que pretende recriar uma verdadeira viagem no tempo.

O Quake promete ser um meio de aprendizagem e diversão para todas as pessoas, de todas as idades. Através de um simulador, irá levar os seus visitantes a reviver - e sentir - o terramoto que assolou Lisboa na fatídica manhã de 01 de Novembro de 1755, bem como os restantes eventos que marcaram esse dia. Para além do simulador, será ainda possível, através de “estações interactivas” entender a origem dos sismos e tsunamis.

Para lá da história, o projecto procura sensibilizar as pessoas para “a necessidade de adopção de comportamentos preventivos” no que diz respeito a eventos sismológicos. Lisboa é ainda hoje uma cidade de risco em relação a eventos deste género, sabendo-se que a história de 1755 se poderá repetir: “não é uma questão de ‘se’, mas ‘quando'”, lê-se no site do Quake.

As reservas de bilhetes podem ser realizadas online, sendo que os preços dos ingressos variam mediante a faixa etária dos visitantes: um bilhete normal (adulto) fica entre os 21€ e os 31€, sendo que para criança (6-12 anos) o valor ronda entre os 14,50€ e os 21,50€. Relativamente aos seniores, os bilhetes podem ser adquiridos por valores compreendidos entre os 17€ e os 25€, havendo ainda a possibilidade de adquirir ingressos de grupo onde os valores vão desde 19€ por pessoa.

A data de inauguração está marcada para esta quarta-feira, 20 de Abril, pelas 10h00 horas, na Rua Cais da Alfândega Velha, em Belém.

Texto editado por Ana Fernandes