Elisa Ferraz vive há 21 anos numa moradia com construção ilegal

Ex-presidente da Câmara de Vila do Conde nunca legalizou a construção feita nas traseiras da moradia que comprou a uma empresa imobiliária que pertence ao presidente do Rio Ave Futebol Clube, António da Silva Campos.

A ex-presidente da Câmara de Vila do Conde e actual vereadora, Elisa Ferraz, eleita pelo movimento Nós Avançamos Juntos (NAU), reside há 21 anos numa moradia unifamiliar perto da praia que viola o projecto e o alvará de loteamento emitido pela autarquia. A moradia foi comprada já com o anexo ilegal construído no início de 2001 a uma empresa imobiliária propriedade do actual presidente da direcção Rio Ave Futebol Clube, António da Silva Campos.