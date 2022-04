Elon Musk: “Eu nem sequer possuo casa neste momento”

O homem mais rico do mundo não possui casa nem tem iates para passear. A sua única extravagância, diz, é um jacto privado: “Se eu não usar o avião tenho menos horas para trabalhar”.

Elon Musk é um dos empresários mais influentes, o homem mais rico de todos (a Forbes estima, esta terça-feira, uma fortuna de 256 mil milhões de euros) e foi a personalidade do ano 2021 para a revista Time. Mas, quando questionado sobre a iniquidade na distribuição da riqueza, Musk sublinhou não ter casa própria: “Eu nem sequer possuo uma casa neste momento, ando literalmente a ficar em casas de amigos”, confidenciou Elon Musk numa conversa com Chris Anderson, presidente da TED, organização sem fins lucrativos que organiza palestras com algumas das mais proeminentes figuras da actualidade.

“Se eu viajar para a área da baía de São Francisco​, que é onde se encontra a maior parte da engenharia da Tesla, basicamente faço rotações entre os quartos de hóspedes dos amigos”, acrescentou Musk, actualmente envolvido em mais uma batalha, desta feita a potencial compra do Twitter.

As disparidades de riqueza têm sido alvo de críticas por parte de pessoas comuns, mas também de legisladores norte-americanos, como a senadora democrata Elizabeth Warren, que aponta o dedo às fortunas, considerando que os impostos deveriam ser mais pesados.

Mas, para Musk, não se deve apontar o foco ao que se tem, mas antes a como se gasta. “Seria muito problemático se eu estivesse a gastar milhares de milhões de dólares por ano em consumo pessoal, mas não é o caso”. É que, além de não ter casa, o multimilionário afirma também não possuir um luxuoso iate. Aliás, nem sequer tira férias, sendo a sua única extravagância um jacto privado. “Se eu não usar o avião, tenho menos horas para trabalhar.”