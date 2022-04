Enóphilo, talha e tudo: uma festa de mais de 300 vinhos em Lisboa

Os vinhos de talha alentejanos estão entre as estrelas do 13º Enóphilo Wine Fest, que decorre no hotel Marriott a 23 de Abril.

Este sábado, há um hotel de vinhos em Lisboa. O Marriott recebe nova edição do Enóphilo Wine Fest, que regressa após dois anos de ausência por culpa da pandemia. No evento, propõem-se centenas de vinhos em prova, obras de meia centena de pequenos e médios produtores. No programa de 23 de Abril o destaque vai para uma mostra de vinhos de talha alentejanos.

O Talha DOC, sublinha-se em comunicado, é mesmo um “evento dentro do evento": é organizado em parceria com a Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito e conjuga dez produtores da região, entre “vinhos icónicos” e novidades. Entre os “embaixadores” destas singulares produções, contam-se a Associação de Produtores de Vinho de Talha, Gerações da Talha, Quinta da Pigarça, Esporão, Herdade do Rocim, Adega de Borba, XXVI Talhas, Sovibor e ACV.

Mas há mais, prometendo-se “provas especiais de extraordinários vinhos, nacionais e internacionais”.

Ao longo do dia, haverá ainda tempo para celebrar o terroir de Vidago via HeadRock e Quinta Serra d'Oura, dos produtores Carlos Bastos e Rita Ferreira. Uma década de experiência que será relatada em primeira mão (15h) e que inclui duas mini-provas verticais.

De Espanha, chega uma masterclass (17h) do enólogo e produtor César Márquez, com epicentro nos vinhos da região de Bierzo, no norte, ditos “um dos segredos mais bem guardados” do país.

Quase a fechar com chave de ouro, brinde aos Churchill’s - “40 anos de vinhos do Porto e Douro” (19h). O enólogo Ricardo Pinto Nunes conduz uma prova única: poder-se-á “provar em primeira mão novidades como o Grafite Tinta Roriz e uma ‘cask sample’ do Tawny 40 anos que será lançado no final do ano”.



O evento Enóphilo Wine Fest (que tem variações no Porto e Coimbra e prepara estreia em Braga) decorre no Marriott (Av. dos Combatentes 45, Lisboa), das 14h30 às 20h. A entrada custa 20 euros (à venda na Ticketline, Fnac, Worten, online e noutros pontos de venda de bilhetes). As Provas Especiais são limitadas a 20 participantes e o bilhete de acesso tem também valor de 20 euros.

