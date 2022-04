Amores-perfeitos, begónias, pétalas de cravo. Em Abril comem-se flores nos restaurantes de Grândola

“Em Abril Flores Mil”, até há dois anos, era um slogan habitual por esta altura em Grândola. A pandemia interrompeu a iniciativa já com cinco edições, mas eis que volta agora a florescer: a mostra gastronómica em que restaurantes do concelho dão azo à criatividade utilizando flores comestíveis nos seus pratos está de volta.

Integrada nas Comemorações de Abril do município, a mostra integra 19 restaurantes. E muitas flores: malva silvestre, de borago e prunus, capuchinhas, flor de coentro, flores de citrino, sálvia, begónias ou amores-perfeitos são algumas delas. A flor do mês também não pode faltar e portanto há também menu onde surgem pétalas de cravo.

De 23 de Abril a 1 de Maio, são muitas as propostas para descobrir as flores comestíveis. Não só nos pratos, mas também em oficinas ao longo do mês e em receitas: é lançado o livro Em Abril Flores Mil, onde se coligem “as receitas apresentadas pelos restaurantes participantes nas últimas quatro edições, de 2016 a 2019”, informa o município. A obra vai ser apresentada na Casa Mostra de Produtos Endógenos no dia 30 de Abril.

Foto CM Grândola

Entre as propostas gastronómicas nos restaurantes, encontram-se açordas de espinafres com flor de coentro (A Coutada), bife de espadarte de cebolada com flores de cebolinho e batata cozida (A Lanterna), pernas de frango com tangerina, sálvia e flores de citrino (Colher de Pau), arroz de lingueirão com choco frito e flores de coentro e de malva silvestre (O Zuca), enguias fritas com arroz de coentro e flor de laranjeira (Quinta do Lourenço), burrata com tomate cereja e flor de alho oriental (Sublime Comporta), ceviche de garoupa com begónia (Sublime Comporta Beach), ou mousse de chocolate com pétalas de cravo e borago (Cantinho do Alentejo).

Outras informações e dados sobre todos os restaurantes aderentes podem ser consultadas no site do município de Grândola.