Tornar a Rússia de novo grandiosa: quando o Moskva passou por Lisboa

Em Janeiro de 2008, o Moskva passou por Lisboa, num sinal de "diplomacia naval", mas também em demonstração do poder militar de Moscovo. A embarcação, conhecida como Slava (palavra russa para Glória), naufragou na passada quinta-feira e era símbolo da força russa desde os tempos da União Soviética.

A "visita de cortesia", e não oficial, à capital portuguesa, seguiu-se a uma série de exercícios de guerra no Atlântico Norte, ao lado de outras frotas de países da NATO. A Marinha chegou a executar treinos com a armada russa que incluía o porta-aviões Almirante Kuznetsov (capaz de transportar 47 aviões de combate e dez helicópteros), dois destroyers anti-submarinos e o cruzador de mísseis Moskva, a "jóia da frota russa" no mar Negro.

O Moskva esteve atracado no porto da Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa, por três dias e foi possível visitá-lo. Carolina Amado

Em Dezembro de 2007, o Ministério da Defesa russo afirmou ter como objectivo "assegurar a presença naval no Nordeste do Atlântico e no mar Negro e estabelecer condições de segurança para a navegação russa", sinalizando a intenção de Moscovo de voltar a ter uma presença constante em zonas que a Rússia não frequentava desde o final da Guerra Fria.

Uma "prova da vontade de Putin 'tornar a Rússia de novo grandiosa'", escrevia o PÚBLICO em 2008.