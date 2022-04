Pesca terá apoio de 35 mil euros para compensar aumento de custos

O Governo criou um regime excepcional e temporário de compensação destinado aos profissionais do sector da pesca, para que possam fazer face ao aumento de custos de produção provocado pela guerra na Ucrânia. O apoio, já publicado em Diário da República e em vigor desde esta terça-feira, permitirá conceder um máximo de 35 mil euros por beneficiário.

“O conflito armado na Ucrânia está a ter um efeito negativo no sector das pescas da União Europeia. A ruptura dos fluxos comerciais de mercadorias-chave para o sector está a agravar o aumento dos preços dos principais factores de produção, como a energia e as matérias-primas. O impacto combinado desses aumentos de custos e da escassez de matérias-primas é sentido por toda a fileira do pescado, nomeadamente ao nível da produção e da transformação de produtos da pesca e da aquicultura. O aumento dos custos de exploração tem reflexos significativos ao nível dos rendimentos do sector, agravando, assim, a situação económica dos respectivos profissionais”, justifica o diploma publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Neste contexto, o Governo cria um regime de apoio cujo “montante da compensação foi determinado em função dos custos de produção, por segmento de frota (grupo de arte e classe de comprimento fora a fora), extraídos do relatório da frota referente ao ano de 2019, excluindo os custos energéticos”.

Com base nesse relatório, as ajudas variam consoante o tipo de embarcações detidas por cada beneficiário, indo dos 354 euros por embarcação, no caso segmento de arrasto, até aos 9576 euros por embarcação, no segmento polivalente. Cada profissional da pesca só poderá receber um apoio máximo de 35 mil euros, define ainda o diploma.

A compensação prevista neste regime poderá ser acumulada com outros auxílios previstos na legislação europeia relativos ao sector das pescas e da aquicultura, mas o limite de 35 mil euros nunca poderá ser ultrapassado. “Caso se verifique que o montante individual da compensação venha a ultrapassar o limite [de 35 mil euros por beneficiário], o valor do mesmo é ajustado, reduzindo-se na proporção do excesso verificado e diminuindo-se, em conformidade, o montante a conceder”, esclarece a norma.

Poderão candidatar-se a este regime “os profissionais da pesca detentores do título que confere o direito de exploração de uma embarcação de pesca registada no território continental e licenciada para o exercício da actividade em 2022”, ficando excluídos aqueles que tenham sido “sujeitos a sanções adoptadas pela União Europeia no âmbito do conflito armado na Ucrânia”.