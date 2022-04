Orçamento transpõe isenções de IVA para fins de defesa na União Europeia

Novas regras arrancam a 1 de Julho. Fornecimento de bens às forças armadas no âmbito da política comum de segurança e defesa europeia passam a estar isentas de imposto geral sobre o consumo. Alteração abrange produtos para as messes.

Se Portugal vender produtos ou prestar serviços na área da defesa às forças armadas de outros países da União Europeia (UE) quando os militares estiverem a realizar uma actividade no âmbito da política comum de segurança e defesa (PCSD) fora do seu território, essas exportações passarão a estar isentas de IVA. O mesmo se passa com as importações.