FMI prevê retoma mais lenta, com efeitos negativos no OE

Fernando Medina decidiu, na proposta de Orçamento do Estado para 2022 entregue na semana passada, rever em baixa a sua previsão de crescimento para este ano, mas mesmo assim não evitou que, em comparação com o que são agora as expectativas do FMI para a economia portuguesa, as projecções do Governo continuem a parecer demasiado optimistas, seja para o crescimento da economia, seja para a evolução do défice.