Empresas que beneficiem do subsídio para o gás impedidas de despedir por 60 dias

As empresas industriais que recebam subsídios ao aumento do custo do gás natural ficam impedidas de despedir ou iniciar processos de despedimento enquanto durar o apoio e “nos 60 dias úteis subsequentes à apresentação ao pagamento final”.

De acordo com o decreto-lei que aprova o sistema de incentivos “Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás”, as empresas não poderão “fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento colectivo, de despedimento por extinção do posto de trabalho, ou de despedimento por inadaptação”, nem iniciar estes procedimentos enquanto não decorrerem dois meses do recebimento da última tranche do apoio trimestral, limitado a 400 mil euros por beneficiário.

O diploma, publicado na segunda-feira em Diário da República, refere ainda que as empresas ficam impedidas de “distribuir lucros e dividendos, sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta” e de “cessar a actividade” no mesmo período.

A finalidade do subsídio é a de “apoiar a liquidez das empresas mais afectadas pelos aumentos excepcionalmente acentuados do preço do gás natural, através de um incentivo a fundo perdido que facilite a continuidade da actividade económica e a preservação das capacidades produtivas e do emprego”, lê-se no sumário do decreto-lei n.º 30-B/2022, que sistematiza a medida anunciada na semana passada pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.

Os destinatários são as empresas que sejam consumidoras intensivas de gás natural na sua actividade produtiva (com excepção da produção de energia, refinação de derivados de petróleo, pesca e aquicultura, produção de produtos agrícolas ou transformação e comércio de produtos agrícola) e a taxa de apoio é de 30% sobre o custo elegível.

Este custo será calculado com base no encargo que a empresa suportou com a aquisição a fornecedores externos de determinado número de unidades de gás natural ao longo de 2021 e a diferença de preço destes fornecimentos ocorrida em 2022.

O aumento de preço “é medido em EUR/MWh e corresponde à diferença entre o preço unitário pago pela empresa num dado mês e o dobro (200 %) do preço unitário pago pela empresa, em média, no período de referência”, de Janeiro/Dezembro de 2021.

O diploma admite que as empresas possam receber um apoio de liquidez antes de o custo elegível estar determinado: “Se o apoio for concedido antes de os custos elegíveis serem conhecidos, pode ser pago um adiantamento com base em estimativas dos custos elegíveis, no valor máximo de (euro) 200 000,00 por empresa”.

Para beneficiarem do apoio, as empresas devem respeitar condições como ter a situação tributária e contributiva regularizada e possuir capitais próprios positivos à data de 31 de Dezembro de 2021.

Têm ainda de desenvolver actividades num “sector ou subsector identificado em portaria” dos ministros das Finanças ou Economia ou num sector industrial transformador desde que apresentem uma declaração “subscrita por contabilista certificado responsável pela contabilidade da empresa”.

Essa declaração terá de atestar que se trata de uma empresa “com utilização intensiva de energia” e demonstrar cumulativamente “que os custos com a aquisição de gás natural ascendem a pelo menos 2% do valor da produção” entre 1 de Janeiro de 2021 e 31 de Dezembro de 2021.

Os interessados devem submeter as suas candidaturas ao programa “no âmbito de aviso para apresentação de candidaturas publicado pelo IAPMEI, I. P. - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. (IAPMEI, I. P.)” através de um formulário electrónico disponível no Balcão 2020 (em https://balcao.portugal2020.pt).

Afirma-se que “as decisões sobre as candidaturas são adoptadas no prazo de dez dias após a data de apresentação da candidatura”.

Diz o DL que o sistema de incentivos “é financiado por fontes de financiamento disponíveis no IAPMEI”, que usará “verbas com origem em reembolsos de beneficiários de fundos europeus”.