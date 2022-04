Um comboio mostrou nas Beiras que o turismo ferroviário tem futuro

O turismo ferroviário chegou às Beiras e as circulações especiais têm sido um sucesso, com a CP a lançar o Comboio Vintage do Tejo. O que podem fazer os decisores políticos pela ferrovia e pelo turismo ferroviário é a pergunta de partida para este episódio. Neste Sobre Carris ouvimos a deputada municipal da Guarda e ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, a vereadora da Câmara Municipal da Guarda com a pasta dos transportes e do turismo, Diana Monteiro, e o deputado socialista à Assembleia da República eleito pelo distrito de Viseu João Azevedo.

Episódio gravado a bordo de uma das nove carruagens Schindler​ que fizeram o Circuito das Beiras, a 26 de Março de 2022.

