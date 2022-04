Muse substituem Foo Fighters no Rock in Rio Lisboa

Muse deverão aproveitar para apresentar ao vivo temas do novo álbum, Will of the people, com edição prevista para Agosto.

Os britânicos Muse regressam a Portugal em Junho, para um concerto no Rock in Rio Lisboa, substituindo os Foo Fighters como cabeças de cartaz, anunciou esta segunda-feira a organização do festival.

“O trio mundialmente aclamado junta-se a The National, Liam Gallagher e Xutos & Pontapés no alinhamento do Palco Mundo, no primeiro dia do festival [18 de Junho], actuando na vez dos previamente anunciados Foo Fighters”, lê-se num comunicado esta segunda-feira divulgado.

Os Muse já actuaram várias vezes em Portugal, incluindo três vezes no Rock in Rio Lisboa (em 2008, 2010 e 2018, na última edição do festival antes da pandemia). O concerto mais recente da banda em Portugal foi em Julho de 2019, no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, no âmbito da digressão de apresentação do álbum “Simulation Theory”, editado em Novembro de 2018.

Em Junho, no Rock in Rio Lisboa, os Muse deverão aproveitar para apresentar ao vivo temas do novo álbum, Will of the people, com edição prevista para Agosto.

Os Foo Fighters anunciaram no final de Março o cancelamento de todas as digressões, alguns dias após a morte do baterista da banda, Taylor Hawkins.

A organização do Rock in Rio recorda que “os fãs que já tinham bilhete adquirido anteriormente ao cancelamento dos Foo Fighters poderão optar por manter o seu ingresso, trocá-lo para um dos outros três dias do festival ou solicitar o reembolso”. “Todas as informações sobre bilhetes estarão disponíveis em rockinriolisboa.sapo.pt a partir do dia 25 de abril”, lê-se no comunicado esta segunda-feira divulgado.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa, inicialmente agendada para 2020 e adiada devido à pandemia da covid-19, decorre nos dias 18, 19, 25 e 26 de Junho.