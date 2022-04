Eunice Muñoz: dizer adeus a uma grande actriz

Numa última homenagem à qual compareceram colegas de profissão, os mais altos representantes do Estado, e também uma multidão de amigos ou simples admiradores, talvez tenha sido uma vizinha da actriz, Isabel Couto, quem melhor sintetizou o espírito desta despedida: “O palco ficou vazio na sexta-feira”.

“Uma grande senhora”, “uma actriz enorme”, ou “a diva do teatro” foram algumas das expressões mais repetidas por admiradores de Eunice Muñoz na Basílica da Estrela, em Lisboa, esta terça-feira à tarde, antes da saída do funeral para o cemitério do Alto de S. João.