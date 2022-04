Terça na TV: body horror vindo de Cannes, uma série senegalesa e Gérard Castello-Lopes

Cinema

Titane

TVCine Edition, 22h

Um filme de body horror que a realizadora Julia Ducournau descreve deste modo: “Quis fazer um filme que, pela sua violência, pudesse parecer ‘desagradável’ a princípio, mas que depois nos levasse a apegar-nos às personagens e, em última análise, a receber o filme como uma história de amor. Ou melhor, uma história sobre o nascimento do amor”. Com Titane, Julia Ducournau recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 2021 – a segunda vez, na história do festival, que o palmarés foi para uma realizadora.

Blackhat - Ameaça na Rede

AXN Movies, 00h37

Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) foi condenado a 15 anos de prisão por crime informático. Quando as autoridades norte-americanas encontram um código seu em malware que desencadeou um ataque terrorista, decidem contactá-lo. O que lhe propõem é tentador: se ele concordar em colaborar nas investigações e enfrentar um poderoso hacker que ameaça os sistemas de segurança do planeta, a sua pena será comutada. Um thriller de acção de Michael Mann de 2015 que é, até à data, o último filme do realizador americano.

Assassination Tango

AMC, 23h11

Muito esporadicamente, além de trabalhar como actor, o veterano Robert Duvall tem realizado filmes desde 1982. Este, de 2002, também escrito e protagonizado por ele, explora a sua paixão pelo tango argentino, na história de um assassino profissional com alguma idade que se dirige a Buenos Aires para um trabalho. Enquanto o seu alvo teima em não voltar ao país, entretém-se a aprender a dançar tango e a explorar esse universo. O elenco inclui também Luciana Pedraza, Kathy Baker, Julio Oscar Mechoso ou a lenda da salsa Rubén Blades.

A Aventura

RTP1, 00h40

Quando uma mulher desaparece durante um cruzeiro, o seu namorado e uma amiga apaixonam-se enquanto procuram por ela. É esta a premissa do primeiro filme da trilogia de Michelangelo Antonioni sobre a alienação. Com Gabriele Ferzetti, Monica Vitti e Lea Massari, recebeu o prémio do júri em Cannes em 1960.

Séries

Wara

RTP2, 22h

Nesta minissérie senegalesa de oito episódios, uma criação de Charli Beléteau, um professor de direito que esteve anos no exílio e só pôde voltar a Tanasanga, a sua cidade, depois de ter prometido não se envolver em política. Contudo, uma aluna sua, uma activista estudantil, arrasta-o para uma luta contra a corrupção durante a organização de umas eleições municipais. Um thriller político que vai preencher as noites da RTP2 de segunda a sexta.

Documentários

Olhar / Ver Gérard, Fotógrafo

RTP2, 23h24

Em 1997, Fernando Lopes (1935-2012) filmou o seu amigo e colega, o fotógrafo Gérard Castello-Lopes (1925-2011), com quem tinha co-realizado, também ao lado de Nuno Bragança, Nacionalidade Português, em 1973. É uma entrevista que decorre no laboratório de Castello-Lopes, sobre a vida e a carreira do fotógrafo. Este documentário, saído um ano depois, conta ainda com Maria João Seixas e Alexandre Pomar.

Testemunha Técnica

AMC Crime, 21h29

No dia em que o Crime + Investigation passa a chamar-se AMC Crime (tal como o Blaze muda de nome para AMC Break), o canal mostra os quatro primeiro episódios desta série estreada na semana passada de uma só assentada. Apresentada por Ashley John-Baptiste, centra-se em testemunhas especializadas que ajudaram a resolver alguns dos crimes mais difíceis e complexos do Reino Unido.

Infantil

O Incrível Mundo de Gumball

Cartoon Network, 20h46

Este é o quinto episódio da segunda temporada desta série animada criada por Ben Bocquelet, que segue as aventuras de Gumball, um gato azul de 12 anos, e o seu irmão adoptivo, um peixinho dourado, a viverem na Califórnia, com um aspecto visual único, que mistura e sobrepõe várias técnicas, de imagem real a inúmeros géneros de animação. Neste episódio, datado de 2011, Gumball fica com ciúmes de Leslie, uma flor, quando esta começa a passar mais tempo com Penny, uma fada que consegue mudar de forma.