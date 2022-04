Cantanhede assinala 40 anos do lançamento do ZX Spectrum com evento internacional

O museu, criado em Outubro de 2020, vai comemorar os 40 anos do lançamento em Inglaterra do ZX Spectrum, computador que foi disponibilizado em 1982 e que se “tornou num ícone no início da década de 80 do século passado, despertando o interesse de muitos para a área das tecnologias”.

O Museu Load ZX Spectrum, em Cantanhede, assinala os 40 anos do lançamento do computador ZX Spectrum, com um evento que conta com oradores internacionais, no próximo fim-de-semana.

O museu, criado em Outubro de 2020, vai comemorar os 40 anos do lançamento em Inglaterra do ZX Spectrum, computador que foi disponibilizado a partir de em 1982, informou a Câmara Municipal numa nota de imprensa.

Neste evento, que se assinala no próximo fim-de-semana, vão participar familiares de Sir Clive Sinclair, o criador do computador que “se tornou um ícone no início da década de 80 do século passado, despertando o interesse de muitos para a área das tecnologias”.

A iniciativa vai realizar-se no Museu LOAD ZX Spectrum e outros espaços da cidade de Cantanhede, com palestras, conversas, competições e o lançamento do primeiro livro do museu, os “Programadores Portugueses”, da autoria de André Luna Leão.

“Está já garantida a presença de oradores de Inglaterra, Brasil e Portugal, naquele que se antevê ser o maior evento dedicado ao ZX Spectrum realizado em Portugal no século XXI”, refere aquele município do distrito de Coimbra.

Crispin Sinclair e Grant Sinclair, filho e sobrinho de Sir Clive Sinclair ou o professor Steve Vickers, criador da memória ROM são outros dos oradores convidados.

Vão ser igualmente intervenientes os “Oliver Twins” – Phillip & Andrew, criadores da série de jogos “Dizzy” – Clive Townsend criador da saga Saboteur, Jim Bagley programador de jogos como Cabal e Midnight Resistance e membro da equipa do ZX Spectrum Next lançado em 2020 e ainda Marcus Garrett investigador/autor luso-brasileiro, co-fundador da Bitnamic Software.

Miguel Guerreiro, criador do esxDOS e membro activo da demoscene de Spectrum, Filipe Veiga, programador e co-fundador da Teknamic Software e editor da Revista Espectro e Álvaro Lopes especialista de electrónica e criador da InterfaceZ vão também participar neste evento.

Do painel de oradores fazem ainda parte André Luna Leão, fundador do Planeta Sinclair, João Diogo Ramos co-fundador e curador do Museu LOAD ZX Spectrum e Pedro Cardoso vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede.

O evento é gratuito e tem como objectivo dar o “devido destaque ao computador e homenagear os seus criadores”, concluiu a autarquia.

O Museu Load ZX Spectrum resulta de uma parceria entre o Município de Cantanhede e a Associação Geração Spectrum que remonta a 2019. O espaço homenageia todos os empreendedores que disseminaram a presença dos computadores nas nossas casas, no que foi uma fase decisiva da revolução tecnológica.