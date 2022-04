Sol dá lugar a chuva, vento forte e descida de temperatura

Depois de vários dias de sol e de temperaturas amenas, o mau tempo está de regresso e vem para ficar, pelo menos até ao início da próxima semana.

A partir desta segunda-feira está prevista uma descida gradual da temperatura e aumento da nebulosidade que, nas regiões do Norte e Centro, vem acompanhada de chuva, neve e vento forte. A par disto, o território continental vai estar em aviso amarelo até quarta-feira.

De acordo com o comunicado enviado ao PÚBLICO pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma massa de ar frio vai atingir todo o território e baixar as temperaturas máximas e mínimas de todo o país “para valores significativamente abaixo da média” até dia 22 de Abril.

À excepção do Algarve, onde as temperaturas vão chegar aos 22ºC, as máximas no restante território não deverão ultrapassar os 15ºC. As temperaturas mínimas também vão baixar significativamente com os termómetros a oscilar entre os 0 e os 4ºC. Sexta-feira vai ser o dia mais frio, em especial para a Guarda, onde os termómetros só vão chegar aos 6ºC.

Também na sexta-feira, Lisboa chega 13ºC e o Porto aos 12ºC. “Os períodos de chuva ou aguaceiros poderão ser intensos e acompanhados de trovoada”, explica o IPMA. A partir de sábado os termómetros deverão atingir os 17ºC e manter-se assim até dia 26 de Abril.

As regiões Norte e Centro vão ser as mais afectadas pelo mau tempo, uma vez que também está previsto vento forte e precipitação fraca para o litoral e zonas montanhosas.

Contudo, explica o IPMA, “a partir da tarde de dia 21 a precipitação deverá estender-se a todo o território, e aumentar de intensidade, com queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela”. Para o interior Norte e Centro também está prevista a formação de gelo e geada.

A chuva deverá prolongar-se até terça-feira nas regiões Centro e Sul e quarta-feira para o Norte.

A descida de temperatura e aviso amarelo não vão chegar aos Arquipélagos da Madeira e dos Açores, onde as temperaturas se vão manter entre os 19 e os 22ºC. Para a Ilha da Madeira e Porto Santo está prevista precipitação fraca a partir de sexta-feira e até à próxima terça-feira, dia 26 de Abril.