Ribeiro e Castro: “Naturalização de Abramovich mancha dignidade da Lei da Nacionalidade”

Há dois anos, o advogado e ex-líder do CDS considerava exageradas e manipuladoras as notícias sobre a “mercantilização” da nacionalidade portuguesa em países estrangeiros por parte de escritórios de advogados e empresas de documentação, mas está agora consciente da dimensão do problema que “enxovalha” o país e quer que o Governo intervenha. Ribeiro e Castro insiste que a legislação “está bem feita”, mas percebe e aceita o recente decreto que introduz novos e apertados requisitos aos candidatos, apesar de inviabilizarem a esmagadora maioria das candidaturas e o espírito da lei de 2013.