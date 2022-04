Exposição colectiva procura fotografias que façam “reflectir sobre o Porto”

Até 15 de Junho, podes candidatar-te com fotografias sobre temáticas sociais relacionadas com o Porto à exposição organizada pelo Instituto de Sociologia da Universidade do Porto e pelo PhD Club. Os trabalhos seleccionados serão expostos entre 3 de 25 de Setembro.

Está aberta a chamada para a exposição colectiva no Centro Português de Fotografia (CPF), no Porto, organizada pelo Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP) e pelo PhD Club: Gentes, lugares, quotidianos: fotografias sociais do Grande Porto. Até 15 de Junho, qualquer pessoa a partir dos 16 anos pode submeter as propostas fotográficas que abordem temáticas sociais relacionadas com a cidade.

Inês Barbosa, investigadora no IS-UP, tem, junto com mais três investigadores, explorado temas relacionados com o Porto, como habitação, sociabilidades, espaços públicos, entre outros, “a partir da fotografia”. O próprio instituto “tem tido a preocupação de estudar criticamente os processos de transformação urbana”, demonstrando a necessidade de se “reflectir sobre o Porto, sobre o Grande Porto”, afirma ao P3 Inês Barbosa. A exposição constitui, assim, “uma oportunidade de traduzir tudo o quem sido o foco e a preocupações” do IS-UP.

A exposição quer “pensar o Porto”, levando as pessoas a reflectir sobre “quais são as prioridades que devemos seguir, o que não tem corrido tão bem”. Para além de demonstrar os “problemas e constrangimentos” da cidade e “o Porto que, às vezes, é desconhecido”, a exposição pretende ainda evidenciar “tudo o que [a cidade] tem também de bom”.

A esta exposição pode candidatar-se qualquer pessoa a partir dos 16 anos, amadora ou profissional. Até 15 de Junho, os interessados devem preencher o formulário de inscrição online e enviar, para o e-mail comunicacaoisup@letras.up.pt, uma a três fotografias, que “aliem a dimensão social, política e artística”, de acordo com o comunicado da IS-UP, dentro dos seguintes temas: “práticas, discursos e representações de identidade; habitação e espaço doméstico; lugares de fronteira, entre-lugares, lugares de ninguém; sociabilidades, rituais e quotidianos e espaço público: usos e dinâmicas de subversão e contestação. As fotografias devem ser acompanhadas de um texto de apresentação, onde se deve “explicitar a relação das propostas com um ou mais temas da chamada”, uma declaração de compromisso de honra e uma nota biográfica.

Os trabalhos fotográficos passarão por um processo de avaliação e selecção feito pelos referidos investigadores do IS-UP – Eduardo Silva, Inês Barbosa, Lígia Ferro e Vanessa Rodrigues – e pelo fotojornalista do PÚBLICO Paulo Pimenta, todos responsáveis pela curadoria da exposição. A “adequação aos temas propostos”, a “capacidade de reflexão e análise” do Grande Porto, a criatividade e “qualidade artística” das fotografias e a junção da “estética e [da] ética” são alguns dos pontos que a investigadora admite serem tidos em conta na avaliação.

Os resultados serão comunicados a 15 de Julho e os trabalhos seleccionados serão exibidos na exposição Gentes, lugares, quotidianos: fotografias sociais do Grande Porto, patente no CPF entre 3 e 25 de Setembro.

