Entrevistas Póstumas: à “conversa” com Lina Bo Bardi (1914-1992)

De modo retroactivo, inventando novas perguntas para respostas já existentes, recriam-se conversas fictícias com alguns mestres da arquitectura, suscitando interpretações complementares das suas obras. Através de tópicos atemporais da disciplina como processos de concepção, conceitos teóricos, influências, premissas e condicionantes, falaremos de uma mesma ideia de arquitectura que se mantém viva como conhecimento apropriável.

Neste episódio, Lina Bo Bardi (1914-1992) fala sobre o seu conceito de monumentalidade ligado ao uso colectivo, como se vê no projecto para o MASP, e também sobre o processo de restauro entendido como “presente histórico” desenvolvido no SESC Pompeia.

Este episódio foi feito através da edição de áudios de palestras, filmes e entrevistas realizados entre 1972 e 1986, dos arquivos do Instituto Lina Bo e Pietro Bardi, Aurélio Michiles e Isa Grinspum Ferraz, Acervo Mário Kertész, SESC TV, TV BRASIL e TV CULTURA.

Priscila Bellas e Thiago de Almeida são arquitectos graduados pela FAU-UFRJ-Brasil e ENSA-Versalhes-França, com mestrado pelo PROURB-UFRJ. Desde 2018, são sócios na AGENCIA, prática em arquitectura baseada no Rio de Janeiro.

O podcast Entrevistas Póstumas conta com masterização de Diogo Nabais. A música é do mestre brasileiro Hermeto Pascoal.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

