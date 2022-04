O que precisa de saber este domingo sobre a guerra na Ucrânia

▶ A Rússia lançou um ultimato às forças ucranianas em Mariupol no sábado à noite: deponham as armas e as vossas vidas serão poupadas. Kiev não respondeu. As tropas ucranianas estarão concentradas na metalúrgica de Azovstal, cuja dimensão e complexidade estão a causar dificuldades às tropas russas, que dizem já ter assumido o controlo da parte urbana da cidade.

▶ Presidente ucraniano revelou, este domingo, que discutiu com a directora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, o futuro do país após o fim do conflito. Através de um tweet ​publicado na página oficial, Zelenskii diz que a “estabilidade financeira” e a “reconstrução pós-guerra” foram as prioridades desta conversa

▶ Os bombardeamentos russos têm vindo a intensificar-se nas regiões de Kharkiv e de Kiev, onde uma fábrica de munições foi destruída, segundo disse o autarca da cidade de Brovari, Igor Sapozhko.

▶ Não foram acordados corredores humanitários para este domingo, afirmou a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk.

▶ A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu que a entrada da Rússia em incumprimento financeiro é um cenário inevitável, devido às sanções ocidentais que foram impostas ao país por ter invadido a Ucrânia, e que só falta saber quando irá acontecer.

▶ O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Simitro Kuleba, revelou este domingo que não há contactos diplomáticos de alto nível com a Rússia há semanas, nomeadamente desde que Kiev e os seus aliados internacionais denunciaram o massacre em Bucha de centenas de civis às mãos das tropas russas.

▶ A União Europeia anunciou a atribuição de mais 50 milhões de euros em “fundos humanitários para ajudar as pessoas afectadas pela guerra na Ucrânia”, subindo assim o financiamento total para 143 milhões de euros.

▶ A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu aos Estados-membros da União Europeia que forneçam à Ucrânia sistemas de armas “o mais rapidamente possível”.

▶ O Papa Francisco apelou à paz na Ucrânia durante a sua tradicional mensagem pascal, país que considera ter sido arrastado para uma “guerra cruel e sem sentido”, e pediu aos líderes das nações que “ouçam o grito de paz do povo”.