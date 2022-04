Trotinetes eléctricas chegam ao Ribatejo

Região ainda não tinha veículos deste tipo, que hoje passam a estar disponíveis em Santarém e no Cartaxo e chegarão a Almeirim no final do mês.

É por estes dias novidade nas cidades de Santarém, Cartaxo e Almeirim: os três municípios ribatejanos, em parceria com a empresa Bird, vão receber “algumas centenas” de trotinetes eléctricas, numa iniciativa que tem como principal objectivo desenvolver a mobilidade sustentável na região. A partir desta segunda-feira, os veículos estarão disponíveis em Santarém e no Cartaxo, esperando-se que chegue a Almeirim no final do mês.

Citado num comunicado enviado às redacções, Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, afirma que o projecto de mobilidade partilhada “trará ganhos ambientais e energéticos, uma vez que irá permitir, face à utilização do automóvel, uma redução de emissão de gases com efeito estufa, de partículas, de ruído ambiental, de congestionamento de tráfego rodoviário e uma melhoria da qualidade do ar e do ambiente urbano”.

As opções de micromobilidade não são novidade no país, estando já presentes em várias cidades que têm apostado na descarbonização. No entanto, ainda não tinha expressão no Ribatejo. A Bird, que está presente em 15 municípios, é a primeira a entrar neste mercado e anunciou, em comunicado, que “durante o primeiro mês da operação os utilizadores poderão usufruir de uma viagem gratuita (viagem de 15 minutos)” sendo apenas necessário introduzir o código promocional OLARIBATEJO na aplicação da empresa.

Para Bernardo Janson, Country Manager da Bird em Portugal, “o início da operação no Ribatejo representa uma etapa muito importante da actividade da empresa no país, sendo que o nosso modelo vem provar que também é viável e necessário apostar em comunidades de menor dimensão”, lê-se no comunicado.

Texto editado por Ana Fernandes