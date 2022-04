Lançar novo concurso de autocarros seria prejudicial ao interesse público, diz Área Metropolitana do Porto

A Área Metropolitana do Porto (AMP) considera que abrir um novo concurso público de transporte rodoviário para a região “seria prejudicial para o interesse público”, não só pelo atraso, mas também pelo preço.

“A abertura de um novo procedimento à data de hoje seria prejudicial para o interesse público, para a AMP, não só em função do atraso que daí resultaria para o início do Período de Funcionamento Normal, mas também ao nível dos preços propostos”, pode ler-se na contestação da AMP aos processos de impugnação de que foi alvo no âmbito do concurso público de transporte rodoviário na região, a que a Lusa teve acesso.

Em causa estão processos de impugnação, aceites pelo Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto, colocados pela Valpi, Pacense e Gondomarense, bem como pela União de Transportes dos Carvalhos, Espírito Santo e Moreira Gomes e Costas.

Segundo a defesa apresentada pela AMP, “ter-se-ia um contrato para vigorar por 7 anos extremamente onerado em razão das circunstâncias anormais que hoje se vivem ao nível dos custos”, caso fosse lançado um novo concurso público.

Se as adjudicações forem aceites conforme indicado pela AMP, de acordo com os documentos do concurso consultados pela Lusa, o preço final será de cerca de 307,6 milhões de euros, sendo que o preço base era de cerca de 394 milhões de euros.

A AMP reagia assim às críticas das empresas que impugnaram o concurso, que se referem a circunstâncias como a crise energética, a pandemia de covid-19 e à guerra da Rússia contra a Ucrânia para advogar que os pressupostos económico-financeiros iniciais do concurso público foram alterados.

“O que afirmam carece de qualquer sentido, em face dos valores que estão previstos nos contratos interadministrativos em vigor entre a AMP e os municípios”, defende a AMP.

Segundo a entidade metropolitana, foi apresentada uma actualização “ao estudo de viabilidade económico-financeira (EVEF) que foi patenteado nas peças do procedimento”, cujas “apreciações e conclusões foram apresentadas à Comissão da Executiva da AMP antes de ser adoptada a decisão de adjudicação”.

“Este estudo demonstra que os pressupostos que foram considerados na decisão de contratar não sofreram alterações significativas que justificassem uma alteração às peças do procedimento”, mantendo-se as redes propostas e “as condições financeiras definidas no Caderno de Encargos, designadamente o parâmetro base de preço por km [quilómetro]”.

A AMP considera que o estudo económico-financeiro referido “foi conservador, quer quanto ao nível de procura, quer quanto ao nível dos preços de remuneração dos operadores, pelo que os dados actuais não alteram os pressupostos”.

“Estimando-se que a passagem do tempo conduza a uma normalização dos custos, daí resultaria que a AMP estaria a pagar durante 7 anos um preço altamente inflacionado em razão do momento anormal em que teriam sido definidos”, caso fossem alterados actualmente.

Na contestação apresentada, a AMP contraria também a tese das empresas impugnadoras de que não teria capacidade legal para adjudicar, invocando a incompetência da AMP para tal, pelos contratos com os municípios terem alegadamente caducado.

A AMP considera que, ao invocar este argumento, as empresas, que são também actuais operadores, contradizem-se, já que actuam na região com base em autorizações provisórias concedidas pela mesma AMP.

“Nem se dão conta de que a procedência do seu argumento implica o fecho de portas quanto aos serviços que prestam em linhas municipais na área geográfica da AMP”, pode ler-se no documento a que a Lusa teve acesso.

As empresas alegavam que os contratos da AMP com os municípios para delegação de competências eram válidos apenas por um mandato autárquico, que terminaria em Setembro de 2021, mas a AMP refere que os contratos “não estabelecem prazo de vigência” nem têm limite de renovação, sendo esta feita “até que sejam denunciados”, algo que “até à data não ocorreu”.

No dia 28 de Fevereiro, a Comissão Executiva da AMP aprovou adjudicar o transporte público rodoviário da região aos operadores vencedores do concurso internacional.

No dia 25 de Março, a Comissão Executiva da AMPorto adiantou que vai invocar o interesse público para levantar o efeito suspensivo de três acções judiciais de actuais operadores de transporte público, admitindo que, no pior dos cenários, a litigância possa arrastar-se anos, estimativa que Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da AMP, considerou “muito exagerada”.