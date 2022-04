A chuva fez medrar o pasto para os animais, mas os custos não páram de crescer

Há pouco mais de um mês o cenário era desolador para os criadores de gado de Boticas a Miranda do Douro. As vacas e ovelhas pastavam em terra seca, sempre em busca de alguma ervinha fresca, e começavam a ser alimentadas a ração, com as reservas de cereais, como o milho e o centeio, e os fenos a escassear. Os campos, que deveriam estar todos verdes com forragens com uns 40 centímetros de altura, estavam amarelecidos, as ribeiras e charcas quase vazias.