Só conheci a felicidade de domingos que não antecediam segundas-feiras de trabalho. Domingos de férias. Dias iguais, compridos. Filmes em sessão dupla. Jantares que se estendiam sem olhar para as horas. Uma confusão de risos e brindes como se houvesse um horizonte (uma pauta) onde escrevêssemos que queremos repetir aquele momento para sempre condensando naquele instante, que acaba no segundo em que tomamos consciência dele, a felicidade de uma vida. Não era de uma vida. Era só de um dia sem horas.

Os domingos foram sempre a prévia angústia de um recomeço nauseado como se a nossa vida toda fosse um dia de escola que não queremos ter de novo. Tudo se arrastava para o domingo depois de a esperança ter ficado ali alojada entre uma sexta ao fim da tarde e um sábado inteiro. Se pudesse, a minha vida seriam só sábados inteiros: dias cheios de esperança.

Vínhamos agora mesmo no banco de trás de um carro, brisa colada à cara, uma música indistinta (como tantas do nosso tempo) e as árvores de ramos dados fazendo corredor à nossa passagem. Há um segundo e depois outro que nos alimentam a esperança antes de concluirmos que é domingo e que o tempo é pouco até ser segunda de novo. A consciência acontece num segundo a seguir ao prazer. Colhe-nos como um carro em alta velocidade. Segundas e segundos. A vida em retrospectiva é isto quando o optimismo não se expande.

Sei ainda hoje ao que cheiravam os domingos na casa onde cresci. Não era só às batatas e à carne que assavam no forno. Era o rasto da infância, até quando ela já estava perdida, mas, antes disso, sentei-me num sofá a ver o que a televisão nos dava sem misericórdia à espera de que a minha mãe desenformasse o bolo que eu tinha visto crescer. A minha ansiedade confundia-se com o volume que a forma já deixava ver, e tantas vezes eu, com a minha mão pequenina, estendia o fósforo com o qual víamos depois se a massa já dava o alerta para a hora do lanche. Um fósforo ou um palito de massa colada adiando a minha vontade. A sofreguidão com a cara escancarada no reflexo do forno. O papel vegetal levemente queimado. A pega chamuscada que vestiria a nossa mão outra vez. Um entusiasmo poucas vezes repetido mais tarde, perante algo tão simples como ver a hora do lanche chegar. Domingo. Ao domingo tudo teve sempre outro peso.

Os domingos foram repetidamente esse bolo que se come num ápice deixando o desalento cobrir as migalhas que nos lembrarão apenas que já foi, já passou e que tudo recomeça no dia seguinte.

Agora gosto da ideia de recomeço, mas nunca, nunca ainda, das segundas. Heaven knows I’m miserable now.

Ainda ontem numa conversa familiar – e a família pode camuflar esta coisa de o domingo ser o dia que antecede mais uma semana – alguém se ria dos infinitos horóscopos e de conversas sobre signos, para defender que o que nos faz desta ou doutra forma é a altura do ano em que nascemos. Provavelmente se somos de dezembro, há uma sombra que nos encurta o tamanho do bolo a espreitar da forma. Em maio já dispensamos o fermento. Em agosto o bolo faz-se sozinho. Tantas vezes na praia.

Talvez o sol determine quem somos. Como a noite nos define. Como os domingos nos situam.

Foi domingo hoje. A brisa a beijar-me a cara fez-me esquecer que tudo amanhã será uma obrigação. Que este sentimento me acompanha desde sempre. Que me faltou, talvez, uma família grande para encobrir a minha singular tristeza. Que a vida foi um prato vazio depois de o bolo o ter enchido. Que as migalhas vincam algo que já não existe. Uns riem-se de barriga cheia e outros, sem querer, nunca vão encontrar consolo em domingos mesmo de sol.

Há gente angustiada com as segundas-feiras. Já eu, vivi a vida toda triste com os domingos. Não eram os domingos que eram tristes, eu é que nunca soube bem ver que o bolo podia ser maior do que a vista alcançava.

Se calhar vamos sempre a tempo de desenformar a vida de outra maneira. Sobretudo aos domingos.