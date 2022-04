O alentejano Tombalobos vem mostrar as suas artes a Lisboa

Em Portalegre, é casa de culto. De 20 a 26 de Abril, os pratos do chef José Júlio Vintém estarão à disposição no JNcQUOI Avenida.

Em Lisboa, na Avenida da Liberdade, o restaurante JNcQUOI já fez das suas semanas temáticas uma tradição: o costume é convidar restaurantes com pergaminhos de outras partes do país para comporem um menu especial com as suas especialidades. Desta feita, o convidado será o Tombalobos de Portalegre, que dará um salto da serra de São Mamede ao centro da capital.

A convite do chef António Bóia, José Júlio Vintém dará a provar, numa ementa disponível de 20 a 26 de Abril, iguarias que podem ir de pétalas de toucinho (é de lembrar que Pétalas e Petiscos é slogan do Tombalobos) a uma poejada, de alfittete de borrego a barriga de porco.

Sendo “um dos restaurantes mais emblemáticos de Portalegre”, o Tombalobos, já com duas décadas de história (embora com algumas mudanças, inclusive de morada e uma pausa), é uma meca da cozinha alentejana e da tradição portuguesa. É alavancado no receituário tradicional e na mestria de Vintém que tem mantido a sua fama de grandes “almoçaradas” e “jantaradas”.

Foto José Júlio Vintém dr

A ementa proposta em Lisboa inclui, então, pétalas de toucinho com tomilho limão (14€), coelho de vilão com favas e morangos (21€), papa-ratos com salada de agrião e laranja (14€) e poejada de bochechas de bacalhau (14€).

Mas isto é só de entrada. Entre os pratos principais, surgem alfittete de borrego com lombardo (27€), sopa seca de fraca no forno com salada de agrião e laranja (16€) e barriga de porco com migas de farinheira (19€). Sobremesas: pudim de queijo fresco com doce de abóbora-menina (11€) e boleima de maçã com gelado de cardamomo (11€).

Foto Pétalas de toucinho dr

As semanas temáticas do JNcQUOI Avenida são uma iniciativa que, partindo de parcerias com outras casas do país, “pretende dar visibilidade a restaurantes tradicionais, enaltecendo o melhor da gastronomia clássica portuguesa”, resume-se em comunicado. A experiência está disponível para almoços e jantares das 12h às 24h (reservas pelo 219 369 900 ou bookatable@jncquoiavenida.com).