Tropas russas deixaram Irpin. Para trás ficaram dezenas de novas sepulturas

Desde que Irpin foi recuperada pelas forças ucranianas, em finais de Março, os investigadores examinaram 269 cadáveres, revelou um oficial da polícia aos jornalistas.

Esta segunda-feira, imagens aéreas comprovaram a existência de dezenas de novas sepulturas na cidade perto de Kiev. De acordo com a Reuters, há pelo menos três novas filas. As sepulturas, cuja maioria tem assinalada uma data de morte posterior a 24 de Fevereiro (primeiro dia de invasão), estão decoradas com grinaldas de diferentes cores.

Segundo as autoridades, que estão a trabalhar para determinar a causa da morte de muitas das vítimas, já foram inspeccionados sete locais em Irpin, onde alegadamente foram abatidos civis. No entanto, não foram adiantadas mais informações. Apesar de não existir um número de vítimas fixo, estima-se que tenham morrido entre 200 e 300 civis e 50 soldados ucranianos na cidade.