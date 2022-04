Mourinho critica arbitragem após empate com o Nápoles

A Roma, orientada por José Mourinho, empatou a um golo em Nápoles (1-1), na 33.ª jornada da Liga italiana de futebol, num jogo com uma arbitragem polémica e críticas duras.

O Nápoles adiantou-se no marcador aos 11 minutos, na execução de uma grande penalidade cobrada por Lorenzo Insigne, a punir uma falta sobre Hirving Lozano que o árbitro não viu e para a qual foi alertado pelo videoárbitro.

A Roma acabaria por empatar já em período de compensação, aos 90+1’, por Stephan El Shaarawy: o golo surgiu numa jogada desenvolvida na direita, seguida de cruzamento para a área, com Afena Gyan a deixar passar a bola e Tammy Abraham a fazer a assistência.

No entanto, a Roma deixou o relvado com queixas da arbitragem, reclamando um penálti do guarda-redes do Nápoles sobre Nicolo Zaniolo, aos 77’. Na sequência dos protestos no “banco”, o guarda-redes suplente Daniele Fuzato foi expulso, enquanto José Mourinho, que tem sido uma voz crítica das arbitragens, se ria à gargalhada.

No final, o técnico português foi cáustico: “Há equipas que jogam para ganhar o título, nós não, mas queremos ter o direito de ganhar jogos. Exijo respeito. Hoje não nos deixaram lutar pela vitória. Eu tinha vergonha de ser este árbitro”, afirmou à DAZN.

Com este empate, o Nápoles ficou a quatro pontos do líder, AC Milan, enquanto a Roma está em quinto lugar, a 13.