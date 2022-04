Equilíbrio dita nulo entre Estoril e Sp. Braga

Estoril e Sp. Braga não foram, esta segunda-feira, além de um nulo no fecho da 30.ª jornada da I Liga. Resultado que traduz não só o equilíbrio como os raros momentos de inspiração das duas equipas.

Demasiado longe do terceiro lugar e já livre do garrote gilista, que chegou a desafiar o estatuto de quase crónico quarto do ranking da última década, o Sp. Braga não disfarçou o desencanto europeu.

Vindo de uma série de três triunfos para a Liga, a uma semana de receber o líder FC Porto em jogo que pode ser de consagração dos “azuis e brancos”, os minhotos surgiram, ainda assim, no Estoril, dispostos a prolongar a série de três derrotas consecutivas da equipa local, que em caso de vitória chegaria ao sétimo lugar.

Cada vez mais perto da porta de saída, Carlos Carvalhal operou quatro alterações relativamente ao “onze” de Glasgow, com Diogo Leite, Francisco Moura, Yan Couto e Falé como protagonistas. Apesar da flagrante desinspiração, o Sp. Braga teve o domínio inicial, tendência quebrada antes da primeira meia hora em dois momentos de libertação do Estoril.

Independentemente da elasticidade do 4x4x2 bracarense, em situação defensiva, permitir rápida incorporação de três unidades no apoio ao ataque (Yan Couto libertava Falé na direita, com Moura a equilibrar no flanco oposto e André Horta a apoiar o irmão Ricardo), ficando Al Musrati e o trio de centrais para trás, foi o Estoril a anunciar o golo num remate de Leonardo Ruiz, que Matheus parou, instantes antes de Arthur ter ficado a centímetros da inaugurar o marcador.

O Sp. Braga fechava a primeira parte com um aviso do médio líbio, a cabecear sobre a barra, surgindo com outro ímpeto depois do intervalo. Mas depois de uma oportunidade soberba desperdiçada por Francisco Moura, a passe de Tormena, logo a abrir, e com a bola a lutar contra o vento forte, o jogo voltava a arrastar-se.

Instalava-se uma certa monotonia que nem as substituições pareciam capazes de resolver. Marasmo quebrado por um remate de Al Musrati, a centímetros do alvo, à entrada dos últimos dez minutos. Desaforo a exigir reparação que André Franco esteve perto de obter num remate em arco a ameaçar um final feliz para os canarinhos.

Incerteza só nos instantes finais, quando Gorbi esteve perto de desempatar a noite, tendo David Bruno evitado sobre a linha o golo certo de David Carmo no último lance do encontro.