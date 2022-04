A intensidade e o lance de Nuno Santos no derby

Quando se refere na lei 12 (faltas e incorrecções), na página 106, que o uso de força sobre um adversário, se for insignificante, não é punível como conduta violenta e com o cartão vermelho, é para entradas à cabeça com o uso do braço ou a mão. Quando, de forma deliberada, se atinge com o pé a cabeça de um adversário, não há nem força insignificante nem intensidade, há apenas agressão e essa é sempre passível de cartão vermelho.