Couture num campo de concentração: histórias da II Guerra Mundial que faltavam contar

Para Judy Batalion, a escrita de As Resistentes representou uma revolução na sua vida. Não só a pesquisa virou de pernas para o ar a imagem que tinha do comportamento da comunidade judaica europeia, durante a Segunda Guerra Mundial, como a curiosidade em torno da obra se revelou de forma estonteante: quando o livro ainda não tinha sido escrito e não passava de uma proposta, a produtora Amblin, de Steven Spielberg, adquiriu os direitos de adaptação ao cinema. É nisso que a historiadora e escritora tem estado a trabalhar — a adaptação do seu livro para um argumento cinematográfico. As Resistentes (Crítica, Junho de 2021), que conta a história de várias mulheres judias polacas que se opuseram ao regime nazi, é apenas um dos exemplos de que, longe da ficção, ainda há coisas para descobrir sobre este período já tão estudado da História.